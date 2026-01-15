مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين الصبيحي والخنبشي عضوين في المجلس

وكالات

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، تعيين الفريق محمود سالم الصبيحي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي عضوين في المجلس.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الحوار الجنوبي يجب أن يعبر عن جميع الجنوبيين دون إقصاء، مشددًا على ضرورة احترام الاختلافات وقبول الآخر.

وقال الزنداني، في تصريحات لقناتي العربية والحدث، إن مؤتمر الرياض يمثل فرصة تاريخية لمعالجة القضية الجنوبية، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول حقيقية لا يمكن أن يتم دون رعاية المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن من المهم التفريق بين الحق المشروع في القضية الجنوبية وبين المصالح الشخصية المحيطة بها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك محاولات سابقة لإقصاء آراء بعض الجنوبيين، داعيًا إلى الابتعاد عن خطاب التخوين، والعمل على توحيد الصف الجنوبي في إطار حوار شامل وبنّاء.

وأكد أن مركز الدولة اليمنية سيكون في وضع أفضل مما كان عليه في الماضي، في حال التوصل إلى تفاهمات وطنية جامعة.