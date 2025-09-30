إعلان

إعلام عبري: بن غفير انتقد نتنياهو بسبب خطة ترامب لإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

10:54 م 30/09/2025

بن غفير ونتنياهو

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير انتقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء وقال إن الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر على أمن إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن بن غفير قال إن ثغرات الاتفاق كثيرة ولا يحقق أهداف الحرب ويضع أمن إسرائيل بيد قوات دولية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة إنه سيقدم تقريرا مفصلا عن خطة ترامب للحكومة وللمجلس الوزاري المصغر.

إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو خطة ترامب

