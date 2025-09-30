بعد الإبلاغ عن اختفائه أمس.. العثور على جثة سفير جنوب أفريقيا في فرنسا

قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، إنه تم العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس إنيمانو نكوسيناثي ميثيثوا ميتًا بعد سقوطه من الطابق الثاني والعشرين لغرفته في الفندق.

وأفادت مصادر لصحيفة لو باريزيان الفرنسية أن ميثيثوا، الذي تم الإبلاغ عن فقدانه يوم الإثنين، تم العثور عليه ميتًا قرب فندق Hyatt في منطقة بويرت مايو بباريس يوم الثلاثاء.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن "ميثيثوا"، 58 عامًا، تم الإبلاغ عن فقدانه من قبل زوجته بعد أن تلقت "رسالة مقلقة في المساء". وبسبب خشيتها من أن يكون قد أنهى حياته، بدأت الشرطة حملة بحث في الغابات غرب باريس.

تول ميثيثوا منصب سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا في فبراير من العام الماضي، كما شغل منصب المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى اليونسكو بعد مسيرة طويلة في السياسة.