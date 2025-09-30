إعلان

بعد الإبلاغ عن اختفائه أمس.. العثور على جثة سفير جنوب أفريقيا في فرنسا

كتب : مصراوي

03:36 م 30/09/2025

الشرطة الفرنسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، إنه تم العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس إنيمانو نكوسيناثي ميثيثوا ميتًا بعد سقوطه من الطابق الثاني والعشرين لغرفته في الفندق.

وأفادت مصادر لصحيفة لو باريزيان الفرنسية أن ميثيثوا، الذي تم الإبلاغ عن فقدانه يوم الإثنين، تم العثور عليه ميتًا قرب فندق Hyatt في منطقة بويرت مايو بباريس يوم الثلاثاء.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن "ميثيثوا"، 58 عامًا، تم الإبلاغ عن فقدانه من قبل زوجته بعد أن تلقت "رسالة مقلقة في المساء". وبسبب خشيتها من أن يكون قد أنهى حياته، بدأت الشرطة حملة بحث في الغابات غرب باريس.

تول ميثيثوا منصب سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا في فبراير من العام الماضي، كما شغل منصب المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى اليونسكو بعد مسيرة طويلة في السياسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على جثة سفير سفير جنوب أفريقيا فرنسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم