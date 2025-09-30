القبض على مصري في الكويت بتهمة التخطط لتفجير دور العبادة

وكالات

كشفت مصادر أمنية في الكويت عن إلقاء القبض على مقيم مصري ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ هجمات تستهدف دور العبادة في البلاد.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد أحيل المتهم إلى النيابة العامة عقب توقيفه من قبل وزارة الداخلية، حيث خضع لتحقيقات موسعة أقر خلالها بانتمائه للتنظيم المتطرف وتبنيه أفكاره، كما اعترف بتعلمه تصنيع المتفجرات بهدف تنفيذ عملية تستهدف زعزعة أمن الكويت واستقرارها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من توقيف المتهم بعد تحريات دقيقة ورصد استخباراتي، أسفرت عن العثور في مقر سكنه على أجهزة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، إضافة إلى وثائق تتضمن طرق التحضير والاستخدام، وهو ما كشف خطورة المخطط الذي كان يعد له.

وأكدت الوزارة أن العملية الأمنية جاءت ضمن جهود استباقية لحماية البلاد من أي تهديد إرهابي، مشددة على أنها "لن تسمح مطلقًا بأي محاولة للمساس بأمن الكويت أو تهديد سلامة المجتمع"، وأنها ستتصدى بحزم لكل من يحاول تنفيذ مثل هذه المخططات.

وفي تعليق على الحادثة، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على أن "أمن الكويت خط أحمر"، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة دائمة لتنفيذ توجيهات القيادة بحماية البلاد والتصدي لأي محاولات لزعزعة استقرارها. وقال اليوسف لصحيفة القبس: "رجال الأمن جاهزون لردع أي محاولات إرهابية بيد من حديد، ولن نتهاون في حماية الوطن".

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة وصفتها الداخلية بأنها "ضربة استباقية" أحبطت مخططًا إرهابيًا كان من شأنه تهديد أمن البلاد.