المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

برلين- (د ب أ)

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مطالبا حركة حماس بالموافقة عليها.

وقال ميرتس في مستهل الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني في ضواحي برلين اليوم الثلاثاء إن هذه الخطة "أفضل فرصة، على الأقل حتى الآن، لإنهاء الحرب" بعد سنوات من إراقة الدماء.

وأضاف المستشار أن دعم إسرائيل للخطة يُعد خطوة مهمة إلى الأمام، مؤكدا أنه يتعين على حماس الآن الموافقة عليها وتمهيد الطريق نحو السلام.

وأكد ميرتس أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن ألمانيا مستعدة للمساهمة في تنفيذه، وقال: "هذا ينطبق على الصعيدين السياسي والإنساني، وبالطبع على إعادة إعمار المنطقة".

واستقبل ميرتس صباح اليوم في ديوان المستشارية ببرلين أقارب رهائن ألمان محتجزين لدى حماس، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن.