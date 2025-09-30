إعلان

المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

كتب : مصراوي

11:58 ص 30/09/2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين- (د ب أ)

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مطالبا حركة حماس بالموافقة عليها.

وقال ميرتس في مستهل الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني في ضواحي برلين اليوم الثلاثاء إن هذه الخطة "أفضل فرصة، على الأقل حتى الآن، لإنهاء الحرب" بعد سنوات من إراقة الدماء.

وأضاف المستشار أن دعم إسرائيل للخطة يُعد خطوة مهمة إلى الأمام، مؤكدا أنه يتعين على حماس الآن الموافقة عليها وتمهيد الطريق نحو السلام.

وأكد ميرتس أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن ألمانيا مستعدة للمساهمة في تنفيذه، وقال: "هذا ينطبق على الصعيدين السياسي والإنساني، وبالطبع على إعادة إعمار المنطقة".

واستقبل ميرتس صباح اليوم في ديوان المستشارية ببرلين أقارب رهائن ألمان محتجزين لدى حماس، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس المستشار الألماني المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة حركة حماس الرئيس دونالد ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم