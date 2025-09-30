

وكالات

قال مسؤول أمريكي مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه من المتوقع أن يتنحى المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن منصبه في نهاية العام.

ويعمل ويتكوف — الذي شغل منصب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية ولايته — كـ "موظف حكومي خاص"، وهو تصنيف يحدد مدة التعيينات بحوالي 130 يوما، رغم أن التجديد ممكن بناء على الخدمة المستقبلية المتوقعة.

ومع ذلك، يستعد ويتكوف للمغادرة بحلول نهاية العام، كما يقول المسؤول، خاصة مع اقتراب تحقيق اختراق في حرب غزة، بعد أن أعلن ترامب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على الاقتراح الأمريكي الأخير وأن الوسطاء ينتظرون رد حركة حماس.

وأضاف المسؤول، أن "الأشخاص في مكتب ويتكوف يبحثون بالفعل عن الخطوة التالية"، وأنه إذا تم إبرام اتفاق غزة على وجه الخصوص، فإن المبعوث "سينسحب بأناقة".

هذا ونشر البيت الأبيض مساء الاثنين، "خطة ترامب" لإنهاء الصراع في غزة، المتضمنة عدة بنود. وتنص الخطة على وقف فوري للحرب وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، يلي ذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات بدعم دولي، وخضوع غزة لحكومة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات.

وتتألف اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وقادة آخرين، مع قوة استقرار دولية تشرف على الأمن ونزع سلاح الفصائل.

كما تنص على عفو عن عناصر حماس الراغبين بالتخلي عن السلاح أو المغادرة، وتمنع الحركة والفصائل الأخرى من المشاركة في الحكم. وتفتح الخطة الطريق لإعادة بناء غزة اقتصاديًا وتحويلها إلى منطقة آمنة ومزدهرة، بما قد يمهّد لاحقًا لمسار نحو تقرير المصير الفلسطيني، وفقا لروسيا اليوم.



