إعلان

ستيف ويتكوف: ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة

كتب : مصراوي

04:28 ص 30/09/2025

ستيف ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ويتكوف، أن الرئيس ترمب يريد السلام ليس في غزة فقط وإنما في جميع المناطق، قائلا: "لدينا دعم واسع من الأوربيين لخطة الرئيس ترامب التي أعلنها لإنهاء الحرب في غزة".

وأكد المبعوث الأمريكي، أنه متفائل جدا بشأن تحقيق السلام بين إسرائيل وغزة، موضحا أن الاتصال بين نتنياهو ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تاريخي وشرح ما حدث وقدم اعتذارا على أمل المضي قدما.

وقال إن المقترح الجديد بشأن غزة مختلف ونحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوربية، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئيس الأمريكي ترامب خطة ترامب إنهاء الحرب في غزة مقترح ترامب التاريخي بشأن غزة مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة ورقة ترامب ترامب يقدم الشكر لمصر ترامب يشكر السيسي خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة نتنياهو يدعم خطة ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة