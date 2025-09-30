ستيف ويتكوف: ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة

وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب سيدفع الجميع للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ويتكوف، أن الرئيس ترمب يريد السلام ليس في غزة فقط وإنما في جميع المناطق، قائلا: "لدينا دعم واسع من الأوربيين لخطة الرئيس ترامب التي أعلنها لإنهاء الحرب في غزة".

وأكد المبعوث الأمريكي، أنه متفائل جدا بشأن تحقيق السلام بين إسرائيل وغزة، موضحا أن الاتصال بين نتنياهو ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تاريخي وشرح ما حدث وقدم اعتذارا على أمل المضي قدما.

وقال إن المقترح الجديد بشأن غزة مختلف ونحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوربية، وفقا للغد.