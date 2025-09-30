

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عرض خلاله خطته لإنهاء الحرب في غزة، عن تحول جذري في الموقف الدولي بحسب وصفه.

قال نتنياهو: "بدلا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور رأسا على عقب - وعزلنا حماس"، مشيرا إلى أن "العالم أجمع، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يضغط الآن على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع الرئيس ترامب".

وحدد الشروط الأساسية لإنهاء الحرب والتي تشمل: "إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، وبقاء الجيش الإسرائيلي في معظم أنحاء قطاع غزة".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل قاطع معارضته للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: "هذا ليس مكتوبا في الاتفاق سنعارض بشدة قيام دولة فلسطينية"، مضيفا أن "الرئيس ترامب قال إنه يتفهم ذلك، وبالطبع لن نوافق على ذلك".

وخلال المؤتمر المشترك مع ترامب، صرح نتنياهو، أن تل أبيب ستتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن خطة شاملة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي أطلق عليها اسم "خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".