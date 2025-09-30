رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالخطة الأمريكية لـ إنهاء حرب غزة

وكالات

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة بخطة جديدة.

وقال ستارمر: "ندعو جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأمريكية لإتمام هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، على حماس الآن الموافقة على الخطة وإنهاء المعاناة، وذلك بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين".

بدوره أشاد توني بلير، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي من المقرر أن يؤدي فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق دورا رئيسيا، واصفا إياها بأنها "شجاعة وذكية".

وقال بلير في بيان: "لقد عرض الرئيس ترامب خطة شجاعة وذكية، يمكن إذا تم الاتفاق عليها أن تُنهي الحرب، وتُدخل الإغاثة الفورية لقطاع غزة، وتمنح فرصة لمستقبل أكثر إشراقا وأفضل لسكانه، مع ضمان الأمن المطلق والمستمر لإسرائيل والإفراج عن جميع المحتجزين".

وفق الخطة، من المقرر أن يكون بلير عضوا في مجلس إدارة السلام الذي سيشرف على المرحلة الانتقالية في غزة وسيرأسه ترمب.

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل تعايش سلمي ومزدهر".