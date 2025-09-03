إعلان

إثيوبيا: بدأنا بمشروع واحد ويمكننا بناء مزيد من السدود على النيل

07:48 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

background

وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الاستفادة من موارد النيل بشكل عادل لا يعد جريمة أو خطأ، بل حق طبيعي لدول المصب، زاعمًا أن إثيوبيا تستخدم موارد النهر بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئًا لا يخصها.

وخلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع إذاعة فانا الإثيوبية، ادّعى أن سد النهضة يخزن 74 مليار متر مكعب من مياه النهر ولكن يستمر النيل في التدفق إلى دول الجوار، لافتًا إلى أنه لا يمكن علميًا وعمليًا إيقاف جريان المياه، لأن السد ليس مصممًا لذلك.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية، متابعا "لقد بدأنا بمشروع واحد، لكن يمكننا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، ليس لصالح إثيوبيا وحدها، بل لصالح المنطقة بأسرها ولحماية البيئة".

وأكد أن إثيوبيا ملتزمة التزامًا كاملاً بعدم الإضرار بدول المصب، وأن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وإدارة المياه بما يخدم التنمية المشتركة، قائلاً "لن نحرم أحدًا من حقوقه المائية".

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إثيوبيا تستخدم موارد النهر سد النهضة الإثيوبي
