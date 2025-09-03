إعلان

توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن يرفض أي محاولة لتغيير جغرافي في غزة

07:20 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

مجلس الأمن الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء ،بأن 10 من الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي وزعت مشروع قرار يركز على الوضع الإنساني في غزة.

وكشفت قناة "الجزيرة"، إلى أن مشروع القرار الموزع بمجلس الأمن يطالب إسرائيل برفع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى في القطاع.

وأشارت التقارير، إلى أن مشروع القرار الموزع بمجلس الأمن يعرب عن القلق من قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في غزة، كما يؤكد رفض أي محاولة لتغيير ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي الوضع الإنساني في غزة إسرائيل قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ