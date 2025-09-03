توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن يرفض أي محاولة لتغيير جغرافي في غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء ،بأن 10 من الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي وزعت مشروع قرار يركز على الوضع الإنساني في غزة.

وكشفت قناة "الجزيرة"، إلى أن مشروع القرار الموزع بمجلس الأمن يطالب إسرائيل برفع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى في القطاع.

وأشارت التقارير، إلى أن مشروع القرار الموزع بمجلس الأمن يعرب عن القلق من قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في غزة، كما يؤكد رفض أي محاولة لتغيير ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة.