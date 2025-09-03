اسكتلندا تدعو بريطانيا لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين

وكالات

قال رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، إن المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة كارثية، مؤكدا أن على المجتمع الدولي مواجهتها بمحاسبة المسؤول عنها.

وأشار سويني، إلى أن بلاده طالبت من اللحظات الأولى بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات دون عرقلة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وأضاف سويني، خلال تصريحات إعلامية الأربعاء، أن اسكتلندا أعلنت انضمامها إلى المعترفين بالدولة الفلسطينية، لأنها متفقة مع قادة العالم على أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة.

ودعا رئيس الوزراء الأسكتلندي، لندن إلى الاعتراف بدولة فلسطينية وزيادة العقوبات على الجهاز الأمني الإسرائيلي، لأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمن، مرحبًا بتعليق لندن تراخيص بعض الأسلحة لإسرائيل داعيا ليكون وقف التراخيص على جميع الأسلحة للكيان.

كما دعا حكومة المملكة المتحدة، لاحترام سيادة القانون الدولي والانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعتقال المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في العنف، مؤكدًا أن هناك أدلة موثقة على القيام بإبادة جماعية في غزة، والمسؤولون الإسرائيليون دعوا علنا إلى ذلك.

وأكد رئيس وزراء اسكتلندا، أنه يجب على الحكومة البريطانية إنهاء التعاون العسكري مع الحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب على غزة.

وتابع "سوف نوقف منح الأموال العامة لشركات الأسلحة التي تقدم منتجاتها أو خدماتها للدول المتورطة في الإبادة الجماعية، وهذا يتضمن إسرائيل، لا يجب نقل أي أموال حكومية جديدة إلى شركات الأسلحة المرتبطة بالجيش الإسرائيلي وهذا لا يشمل العقود السارية".

وأشار رئيس وزراء اسكتلندا، إلى أن بلاده سوف تقدم 400 ألف جنيه إسترليني، لغرف العمليات الخاصة بالأطفال من أجل تأسيس مركز أعمال غزة الميداني.