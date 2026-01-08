الصحة السورية: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في حلب إلى 9 قتلى و55 جريحا

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إثر استهداف قوات الديمقراطية "قسد" الأحياء السكنية في حلب إلى 9 قتلى و55 جريحا.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات قسد استهدفت السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية، كما تستهدف بالمدفعية بلدة كفر حمرة بالريف الشمالي لحلب.

وأشارت سانا إلى أن قسد تستهدف بالرشاشات الثقيلة مؤسسة مياه حلب في حي سليمان الحلبي، معلنة إصابة طبيب في مستشفى الرازي إثر استهداف تنظيم قسد للمستشفى برصاص متفجر.

ومن جانبها، أعلنت محافظة حلب، تنفذ خطة طوارئ شاملة لتأمين خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية والأحياء المجاورة.