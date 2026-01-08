بعد ارتفاع عدد الضحايا.. قسد تطالب الجيش السوري بالانسحاب من حلب

طالبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجيش السوري من الانسحاب الفوري من محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وقالت قوات قسد، في بيان اليوم الخميس، إن من يتوجب عليه الانسحاب من محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية هو الطرف المهاجم من فصائل حكومة دمشق.

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إثر استهداف قوات الديمقراطية "قسد" الأحياء السكنية في حلب إلى 9 قتلى و55 جريحا.

وحمل الأمن الداخلي بحلب، المجموعات المسلحة بحيي الأشرفية والشيخ مقصود مسؤولية وقوع شهداء وجرحى مدنيين.

وقال الأمن الداخلي، إن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بحيي الشيخ مقصود والأشرفية تواصل التنصل من التزاماتها.

ودعا الأمن الداخلي في حلب، عناصر المجموعات المسلحة والخارجة على القانون إلى الانشقاق وتسليم أسلحتها.