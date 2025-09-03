

وكالات

أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية هاجمت في البحر الكاريبي قاربا محملا بالمخدرات أبحر من فنزويلا متجها إلى الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 11 إرهابي مخدرات هم أفراد في عصابة تابعة، على حد قوله، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ترامب في منشور على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إن الضربة استهدفت القارب التابع لعصابة "ترين دي أراغوا"، بينما كان في المياه الدولية، مشيرا إلى أنّها أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا أثناء مزاولتهم نشاطهم.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال توجّهه إلى المكسيك في زيارة الثلاثاء عزم ترامب على استخدام كلّ قوة الولايات المتحدة للقضاء على عصابات المخدّرات.

وقال إن ترامب كان واضحا تماما بأنه سيستخدم كامل قوة أمريكا، كامل قوة الولايات المتحدة، للتصدّي لعصابات المخدرات هذه والقضاء عليها، بغض النظر عن مكان نشاطها.

واتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، الولايات المتّحدة بالسعي إلى استهداف بلاده بنشرها في منطقة البحر الكاريبي بدعوى مكافحة تهريب المخدّرات غواصة وثماني سفن حربية أمريكية مزوّدة بـ1200 صاروخ.

وقال مادورو، إن فنزويلا تواجه أكبر تهديد شهدته قارتنا في المئة عام الماضية: ثماني سفن مزودة بـ1200 صاروخ وغواصة تستهدف فنزويلا، إنه تهديد غير مبرر وغير أخلاقي وإجرامي بالكامل ودموي.

وألمح مادورو إلى تهديد بإنزال أمريكي، محذرا من مغبة محاولة تغيير النظام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للنضال المسلح دفاعا عن أراضيها، على الرغم من أن الولايات المتّحدة لم تهدّد علنا بأيّ غزو.