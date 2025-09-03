إعلان

بالفيديو.. زوجة رئيس وزراء ماليزيا تثير الجدل بعد رفضها مصافحة الرئيس الصيني

12:07 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

زوجة رئيس وزراء ماليزيا تثير الجدل بعد رفضها مصافح

وكالات

أثار مقطع فيديو قصير لزوجة رئيس الوزراء الماليزي، عزيزة إسماعيل، وهي تعتذر عن مصافحة الرئيس الصيني شي جين بينغ، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وُصفت اللقطة بأنها "غير عادية" من قبل حسابات معنية بالشأن الصيني.


ووقع المشهد خلال حفل عشاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، حيث ظهر الرئيس الصيني وهو يمد يده لمصافحة عزيزة، إلا أنها امتنعت بلطف وقدمت اعتذارها.

وأثار الموقف نقاشاً عالمياً حول البروتوكول الدبلوماسي وحدود الالتزام بالمعتقدات الدينية والاحترام الثقافي المتبادل في اللقاءات الرسمية.

عقب مشاركتها، أوضحت عزيزة عبر حسابها على منصة "إكس" أنها حضرت الفعالية برفقة زوجات قادة ومسؤولين من عدة دول، من بينها مصر وتركيا وإيران وأوزبكستان وأذربيجان ونيبال ومنغوليا وأرمينيا، مشيرة إلى أن المشاركات قمن بجولة بحرية للاستمتاع بجمال مدينة تيانجين.

وأكدت السيدة الأولى الماليزية أن مشاركتها في القمة الـ25 لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون كانت فرصة لتعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء.

عزيزة إسماعيل رئيس الوزراء الماليزي شي جين بينغ الرئيس الصيني حفل عشاء
