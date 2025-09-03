وكالات

أثار مقطع فيديو قصير لزوجة رئيس الوزراء الماليزي، عزيزة إسماعيل، وهي تعتذر عن مصافحة الرئيس الصيني شي جين بينغ، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وُصفت اللقطة بأنها "غير عادية" من قبل حسابات معنية بالشأن الصيني.



ووقع المشهد خلال حفل عشاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، حيث ظهر الرئيس الصيني وهو يمد يده لمصافحة عزيزة، إلا أنها امتنعت بلطف وقدمت اعتذارها.

شاهد.. زوجة رئيس الوزراء الماليزي تعتذر عن مصافحة الرئيس الصيني pic.twitter.com/kAd8xH5Fir — RT Arabic (@RTarabic) September 2, 2025

وأثار الموقف نقاشاً عالمياً حول البروتوكول الدبلوماسي وحدود الالتزام بالمعتقدات الدينية والاحترام الثقافي المتبادل في اللقاءات الرسمية.

عقب مشاركتها، أوضحت عزيزة عبر حسابها على منصة "إكس" أنها حضرت الفعالية برفقة زوجات قادة ومسؤولين من عدة دول، من بينها مصر وتركيا وإيران وأوزبكستان وأذربيجان ونيبال ومنغوليا وأرمينيا، مشيرة إلى أن المشاركات قمن بجولة بحرية للاستمتاع بجمال مدينة تيانجين.

وأكدت السيدة الأولى الماليزية أن مشاركتها في القمة الـ25 لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون كانت فرصة لتعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء.