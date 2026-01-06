إعلان

مسؤولون: مقتل 24 عنصرا من قوات الأمن الفنزويلية خلال عملية اعتقال مادورو

كتب : مصراوي

10:58 م 06/01/2026

نيكولاس مادورو

(أ ب)

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن 24 عنصرا من قوات الأمن الفنزويلية على الأقل لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الأمريكية للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات اتحادية بتهريب المخدرات.

وقال المدعي العام الفنزويلي ويليام صعب إن "العشرات" من المسؤولين والمواطنين قتلوا وإن ممثلي الادعاء سيحققون في الوفيات فيما وصفها بـ"جريمة حرب"، ولم يحدد ما إذا كان هذا التقدير يشير بشكل خاص إلى الفنزويليين.

وتأتي حصيلة ضحايا قوات الأمن الفنزويلية بعدما أعلنت حكومة كوبا أول أمس الأحد أن 32 من عناصر الجيش والشرطة الكولومبيين العاملين في فنزويلا قتلوا في العملية، مما دفعها إلى إعلان الحداد لمدة يومين في الجزيرة الكاريبية.

ويظهر فيديو لتكريم مسؤولي الأمن الفنزويليين الذين قتلوا على موقع الجيش على إنستجرام وجوه العديد من القتلى في مقاطع فيديو بالأبيض والأسود للجنود وطائرات أمريكية تحلق فوق كاراكاس ومركبات مدرعة دمرتها الانفجارات.

وكتب الجيش في المنشور على إنستجرام: "دمائهم المراقة لا تصرخ من أجل الانتقام، بل من أجل العدالة والقوة، إنها تؤكد على قسمنا الثابت بعدم الراحة حتى ننقذ رئيسنا الشرعي، ونفكك بشكل كامل الجماعات الإرهابية العاملة من الخارج، ونضمن أن أحداث مثل هذه لن تدنس أرضنا ذات السيادة مرة أخرى".

قوات الأمن الفنزويلية اعتقال مادورو نيكولاس مادورو الولايات المتحدة رئيس فنزويلا

