إيران تهدد إسرائيل بضربة "استباقية".. وخامنئي: العدو كاذب مخادع

كتب- محمود الطوخي

لوّح قادة إيرانيون، اليوم الثلاثاء، بتوجيه ضربة عسكرية "استباقية" ضد إسرائيل.

ويأتي التهديد الإيراني، بناء على عقيدة جديدة لمجلس الدفاع الإيراني الذي تأسس في أغسطس الماضي، وتعتمد على "مؤشرات التهديد" بدلا من انتظار وقوع الهجوم، في تحول وصفته صحيفة "طهران تايمز" بـ"الدفاع الوقائي".

ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي ضمنيا، رسالة طمأنة نقلها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر موسكو تؤكد عدم رغبة تل أبيب في التصعيد.

وكتب خامنئي في منشور على حسابه بمنصة "إكس" اليوم قائلا: "بالطبع، العدو الخبيث كاذب مخادع ونحن لا نثق بهم".

ما العامل الذي يدفع العدو، وهو يواجه الشعب الإيراني في حرب الأيّام الاثني عشر، إلى أن يطالب أوّلًا بوقف الحرب، ثم يعود فيبعث برسالةٍ يدّعي فيها أنّه «لا يريد القتال»، مع علمنا بطبيعته الخبيثة المخادِعة الكاذبة، وعدم ثقتنا بادّعاءاته؟

إنّه قوّةُ الشعب الإيراني. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 6, 2026

يأتي هذا التصعيد بعد يومين من مناورات للحرس الثوري اختبرت جاهزية الوحدات الصاروخية، تزامنا مع احتجاجات شعبية واسعة تواجهها قوى الأمن الداخلي بسبب تكاليف المعيشة.

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا استمرت 12 يوما استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية الحالية إلى أن طهران تعمل على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية واستئناف برنامجها النووي.