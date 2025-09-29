أول تعليق من حماس بعد إعلان ترامب خطة إنهاء حرب غزة

وكالات

قال القيادي في حركة حماس ‏محمود مرداوي، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة "لم تصلنا ولم تصل أي طرف فلسطيني حتى الآن".

وأضاف مرداوي خلال حديثه للجزيرة مباشر: "لم نطلع على خطة ترامب قبل الإعلان عنها وبنودها قريبة من الرؤية الإسرائيلية"، مؤكدًا أن سلاح المقاومة لم يعتد على أحد بل هدفه الحرية والاستقلال.

واعتبر القيادي بحماس، أن ما حدث محاولة لوأد الزخم الدولي والاعترافات بالدولة الفلسطينية، مضيفًا "ما تم الإعلان عنه في خطة ترامب فضفاض وغير مضمون".

وقال مرداوي: "لن نقبل أي مقترح لا يتضمن تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويحميه من المجازر"، مشيرًا إلى أن حماس ستطلع على المقترح الأمريكي وستناقشه مع الفصائل الفلسطينية.

ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حركة حماس من رفضها للخطة التي قدمها بشأن إنهاء حرب غزة، قائلًا: "إذا فعلوا ذلك فإن إسرائيل سوف تحظى بدعم الولايات المتحدة لمواصلة حملتها العسكرية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووصفها بأنها "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقبيل المؤتمر الصحفي، أعلن البيت الأبيض، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا.