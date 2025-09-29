الرئيس اللبناني: الجيش والقوى الأمنية"خط أحمر"

بيروت- (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الاثنين، أن السلم الأهلي أسمى من أي اعتبارات ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه.

وأوضح أن " الجيش والقوى الأمنية يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة إليهم بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية لأنهم خط أحمر."

وقال عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفد الجامعة العربية المفتوحة برئاسة الدكتورة يارا عبد الله، إن " السلم الأهلي يبقى اسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقاً لهذا الهدف الذي بات خطاً أحمر".

وأضاف أنه "لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معا ولا كان لبنان موجودا".

وأكد الرئيس عون أن " لبنان يمر في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية لأن مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى".

واتهم بعض السياسيين القوى الأمنية والجيش بالتقصير بعد الفعالية التي أقامها حزب الله عند صخرة الروشة في بيروت، في الذكرى السنوية الأولى لأمينيه العامين السابقين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، مخالفاً بذلك قرار منع التجمهر الواسع وعرض صور أمينيه العامين على صخرة الروشة.