القبض على العشرات في بريطانيا بسبب دعم منظمة فلسطين أكشن

كتب : مصراوي

03:18 م 29/09/2025

الشرطة البريطانية

لندن- (د ب أ)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 66 شخصا خارج مؤتمر حزب العمال لدعمهم منظمة فلسطين أكشن غير القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشرطة القول اليوم الاثنين إنه تم الإفراج لاحقا عن شخصين، ولكن الـ64 الآخرين تم إلقاء القبض عليهم للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية وتم وضعهم قيد الاحتجاز.

وتم الإفراج عن جميع المحتجزين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و83 عاما، بكفالة بعد الاعتقالات التي تمت بالقرب من مؤتمر حزب العمال في وسط مدينة ليفربول مساء أمس الأحد.

وقالت الشرطة في بيان" أظهر بعض الحاضرين موادا تدعم منظمة فلسطين أكشن، المصنفة على أنها منظمة إرهابية".

الشرطة البريطانية منظمة فلسطين بريطانيا

