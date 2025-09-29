تأجيل زيارة سفير أمريكا في إسرائيل للقاهرة بعد ساعات من إعلانها

كتب- مصراوي

أفاد مسؤول أمريكي لموقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن زيارة مخطط لها لمصر من قبل السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي قد تم تأجيلها في الوقت الحالي، وذلك بعد أن أكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية لوكالة فرانس برس، أن المبعوث كان من المقرر أن يقوم بزيارة نادرة إلى القاهرة.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس: "تعكس هذه الرحلة التعريفية التزام الولايات المتحدة المستمر بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء مع الشركاء الإقليميين من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو تحديد موعد للزيارة.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات المخطط لها على حرب غزة، التي أثرت على العلاقات بين إسرائيل ومصر، وذلك بعد أيام من ظهور خطة جديدة لإنهاء الحرب تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتشاور مع القادة العرب والمسلمين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من أبلغ عن الزيارة المتوقعة، أن هذه ستكون أول زيارة لسفير أمريكي لدى إسرائيل إلى مصر منذ عقود.

وقالت ثلاثة مصادر أمريكية وشرق أوسطية، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمشاركة تفاصيل حساسة، للصحيفة الأمريكية، إن المحادثات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة ستركز على حرب غزة.

تأتي زيارة هاكابي في ظل توتر العلاقات بين إسرائيل ومصر، خاصة بسبب الحرب في غزة التي تحدد كلا البلدين. وقد انتقدت مصر الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، حيث كان يقيم نحو مليون فلسطيني.