وكالات

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطًا لموافقته على المقترحات الأخيرة المتعلقة بالتسوية في غزة، أبرزها نزع سلاح حركة حماس وتحديد دور السلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب المصدر، فقد لعب ويتكوف دورًا في إقناع نتنياهو ببحث المقترح رغم تحفظاته على بعض تفاصيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشروط تعكس رؤية نتنياهو لمستقبل القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس عن مصدر آخر أن اللقاء الذي جمع نتنياهو بكل من ويتكوف وجاريد كوشنر كان "جيدًا"، مضيفة أن الخلافات بين الجانبين بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتقلص تدريجيًا.