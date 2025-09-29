دميتري بيسكوف: موعد زيارة كيم جونج أون لروسيا لم يُحدد بعد



وكالات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية، لكن الموعد الدقيق لزيارة زعيم البلاد كيم جونج أون لروسيا لم يحدد بعد.

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد، إلى أن العمل على تحديد موعد الزيارة لم يبدأ بعد.

أضاف: "ولكن لدينا علاقات ثنائية حثيثة، ونحن سنواصل تطويرها، طبعا"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالزعيم الكوري الشمالي في الصين في أوائل سبتمبر الجاري، على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.