إعلان

دميتري بيسكوف: موعد زيارة كيم جونج أون لروسيا لم يُحدد بعد

كتب : مصراوي

03:22 ص 29/09/2025

كيم جونج أون وبوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية، لكن الموعد الدقيق لزيارة زعيم البلاد كيم جونج أون لروسيا لم يحدد بعد.

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد، إلى أن العمل على تحديد موعد الزيارة لم يبدأ بعد.

أضاف: "ولكن لدينا علاقات ثنائية حثيثة، ونحن سنواصل تطويرها، طبعا"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالزعيم الكوري الشمالي في الصين في أوائل سبتمبر الجاري، على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيم جونج أون وبوتين يم جونج أون يارة كيم جونج أون لروسيا وسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان