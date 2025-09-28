موجة غضب واسعة في أمريكا بسبب تصريحات نتنياهو عن "تيك توك".. فما القصة؟

أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن الاستحواذ على منصة "تيك توك"، موجة غضب واسعة داخل المجتمع الأمريكي.

وخلال لقاء نتنياهو مع العديد من المؤثرين المؤيدين لحكومة إسرائيل، قال رئيس حكومة الاحتلال إن الاستحواذ على تيك توك هو "أهم حدث يحدث الآن".

ووفقًا لقناة 12 الإسرائيلية، لقت تصريحات نتنياهو غضبًا وأسعًا، بسبب توقيع اتفاقية خلال الأسبوع الماضي، ستُمنح بموجبها 80% من عمليات تيك توك لمجموعةٍ تضمّ شركة أوراكل، الذي يرأسها لاري إليسون، اليهودي الموالي لإسرائيل.

ومن المقرر أن تتولى أوراكل مسؤولية تشغيل المنصة الصينية، مما يُثير مخاوف المستخدمين الذين يرون أن إسرائيل ستسيطر على "تيك توك" عبر لاري إليسون، مالك الشركة.

وأكدت القناة العبرية، أن نتنياهو نوه خلال اللقاء مع المؤثرين، إلى أهمية دور منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها تيك توك في معركة تأمين المؤيدين لإسرائيل، زعمًا أن هناك حملات ممولة من قبل منظمات لتشويه إسرائيل.

ووصف نتنياهو، منصات التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت أسلحة مهمة في الحروب، لأفتًا إلى أن أهم تلك الأسلحة هو تيك توك الذي يأتي في المرتبة الأولى.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينج وافق على التعامل مع تطبيق تيك توك تحت السيطرة الملكية الأمريكية.

وأكد ترمب، أن استحواذ أمريكا على منصة تيك توك كان ضروريا، وأن مستثمرون أمريكيون سيتولون إدارة المنصة تيك توك.

ووقع ترامب الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا قال إنه سيسمح لتيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة بطريقة تلبي مخاوف الأمن القومي التي حددها القانون.