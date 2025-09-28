القسام تستهدف ناقلة جنود ودبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان لها اليوم الأحد، "إنه تم استهدف أمس السبت، ناقلة جند من طراز نمر وقوة الإسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة".

وأكدت القسام، أنه تم قتل قنصنا إسرائيليين في منطقة حلاوة بحي التفاح شرق مدينة غزة الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان إنجرست نتيجة عمليات الاحتلال، التي وصفتها بـ"الهمجية" في حيي الصبرة وتل الهوى بمدينة غزة.

وشددت القسام -في بيان اليوم الأحد- على أن حياة الأسيرين في خطر وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8 ووقف الطلعات الجوية حتى يحاول عناصر كتائب القسام إخراجهما.

وطالبت الاحتلال بوقف الطلعات الجوية 24 ساعة بدءا من الساعة 18:00 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي حتى يحاول عناصرها إخراج الأسيرين.