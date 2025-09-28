إصابة مستوطن إسرائيلي بحادث دهس في الضفة الغربية- صور

مصر والجزائر تشددان على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية في غزة

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، الأحد، بورود بلاغ عن عملية دهس قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن منفّذ الهجوم استهدف شابا يبلغ 20 عاما، ما أدى إلى إصابته في الرأس في حالة حرجة.

وذكرت القناة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على السيارة، ما أدى إلى إصابة قائدها، قبل أن تغلق المنطقة أمام حركة المرور.

وقال الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، إن فرقه الطبية تعالج المصاب في موقع الحادث وتحاول السيطرة على حالته الحرجة، فيما تواصل قوات الشرطة البحث عن مزيد من المصابين في الحادث.