إعلان

إصابة مستوطن إسرائيلي بحادث دهس في الضفة الغربية- صور

كتب : مصراوي

05:04 م 28/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصابة مستوطن إسرائيلي (1)
  • عرض 4 صورة
    إصابة مستوطن إسرائيلي (2)
  • عرض 4 صورة
    إصابة مستوطن إسرائيلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، الأحد، بورود بلاغ عن عملية دهس قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن منفّذ الهجوم استهدف شابا يبلغ 20 عاما، ما أدى إلى إصابته في الرأس في حالة حرجة.

وذكرت القناة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على السيارة، ما أدى إلى إصابة قائدها، قبل أن تغلق المنطقة أمام حركة المرور.

وقال الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، إن فرقه الطبية تعالج المصاب في موقع الحادث وتحاول السيطرة على حالته الحرجة، فيما تواصل قوات الشرطة البحث عن مزيد من المصابين في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية دهس مستوطن إسرائيلي الضفة الغربية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة