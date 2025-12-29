الدفاع التايوانية: مستعدون للرد على التهديدات الصينية بشكل مناسب

وكالات

منحت وزارة الدفاع التايوانية الإذن للقوات الأمامية بـ"الرد على أي تهديد بالشكل المناسب"، وذلك بعد رصد عشرات الطائرات والسفن الحربية الصينية قرب الجزيرة.

وقال هسيه جيه شنج، نائب رئيس الأركان العامة للاستخبارات في وزارة الدفاع التايوانية، للصحفيين ردًا على سؤال حول المناورات العسكرية الصينية: "تعمل قواتنا المسلحة وفق مبدأ الاستعداد للأسوأ، ويجب أن تأخذ كل سيناريو محتمل في الاعتبار".

وأضاف شنج: "إن إجراء تدريبات بالذخيرة الحية حول مضيق تايوان ... لن يشكل ضغطًا عسكريًا علينا فحسب، بل قد يطرح أيضًا تحديات وآثارًا أكثر تعقيدًا على المجتمع الدولي والدول المجاورة".

وجاء ذلك، بعدما أطلقت الصين اليوم الاثنين أكبر مناوراتها الحربية حول تايوان لعرض قدرة بكين على قطع الجزيرة عن الدعم الخارجي في حالة نشوب صراع، واختبار عزيمة تايبيه على الدفاع عن نفسها وترسانتها من الأسلحة الأمريكية الصنع، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت قيادة المسرح الشرقي الصينية، أنها نشرت قوات وسفن حربية وطائرات مقاتلة ومدفعية في إطار مناورات "مهمة العدالة 2025" لتطويق الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي، وإجراء عمليات إطلاق نار حية وضربات محاكاة على أهداف برية وبحرية، بالإضافة إلى تدريبات لحصار الموانئ الرئيسية في تايوان.

ومن المقرر أن تستمر مناورات الرماية الحية يوم الثلاثاء في 7 مناطق قياسية حددتها إدارة السلامة البحرية الصينية، ما يجعل هذه التدريبات الأكبر من حيث التغطية الإجمالية، وفي مناطق أقرب إلى تايوان من التدريبات السابقة. وكان الجيش قد أعلن في البداية أن إطلاق المدفعية سيقتصر على 5 مناطق.

بدأت التدريبات بعد 11 يومًا من إعلان الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار إلى تايوان، وهي أكبر صفقة أسلحة على الإطلاق للجزيرة، مما أثار احتجاجًا من وزارة الدفاع الصينية وتحذيرات من أن الجيش "سيتخذ إجراءات قوية" ردًا على ذلك.