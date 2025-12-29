طائرة أمريكية تهبط اضطراريًا بسبب رائحة غريبة



وكالات

اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية إلى تنفيذ هبوط احترازي خلال رحلة داخلية، عقب رصد رائحة قوية داخل قمرة القيادة أثناء التحليق.

وأفادت الشركة، في بيان نقلته مجلة People، بأن الرحلة التي تحمل الرقم DL504 كانت في طريقها من أورلاندو بولاية فلوريدا إلى لوس أنجلوس، قبل أن يقرر طاقمها تغيير مسارها والهبوط في مطار تامبا الدولي، نحو الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت 27 ديسمبر، كإجراء وقائي.

وأوضح متحدث باسم "دلتا" أن الطائرة من طراز إيرباص A321، وكان على متنها 194 مسافرًا إلى جانب ستة من أفراد الطاقم، مؤكدًا أن عملية الهبوط تمت من دون أي حوادث.

وأضاف أن الشركة وفرت طائرة بديلة للركاب، استكملوا على متنها رحلتهم إلى لوس أنجلوس.

وبحسب البيان، غادرت الرحلة البديلة مطار تامبا بعد الساعة الثالثة عصرًا بقليل، ووصلت إلى مطار لوس أنجلوس الدولي عند نحو 5:40 مساءً.

من جهتها، تشير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إلى أن أنظمة تنقية الهواء في الطائرات توفر جودة هواء تضاهي أو تتجاوز تلك الموجودة في البيوت وأماكن العمل، موضحة أن تسرب أبخرة إلى المقصورة قد يحدث في حالات محدودة ونادرة، غالبًا نتيجة أعطال فنية بسيطة.

ورغم ذلك، لم تعلن شركة "دلتا" حتى الآن عن السبب الدقيق للرائحة التي دفعت إلى الهبوط الاحترازي، مؤكدة في المقابل أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تمثل أولوية قصوى، ومشيدة بتعاون المسافرين وصبرهم.

ويُذكر أن الشركة كانت قد واجهت حادثة مشابهة قبل أسابيع، عندما اضطرت إحدى طائراتها إلى الهبوط في ولاية تكساس بعد الإبلاغ عن روائح وأبخرة غير معتادة داخل المقصورة.