روسيا ترفض تهديدات زيلينسكي لمسؤولي الكرملين بشأن "البحث عن ملاجئ"

وكالات

رفضت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، تهديدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه على مسؤولي الكرملين البحث عن ملاجئ ما لم توقف موسكو حربها ضد بلاده.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للتلفزيون الرسمي: "يحاول زيلينسكي أن يثبت للأوروبيين، الذين يعملون الآن كمعيلين، أنه جندي شجاع"، مضيفًا أن أوكرانيا تخسر الحرب وأن موقفها التفاوضي يزداد سوءا.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن الوضع على الجبهة يشير إلى عكس ذلك. فمع مرور كل يوم، يتدهور الوضع في أوكرانيا تدهورًا لا هوادة فيه. كما تتدهور مواقف أوكرانيا التفاوضية يومًا بعد يوم.

وتسيطر روسيا على 114,918 كيلومترًا مربعًا، أو حوالي 19% من أوكرانيا، واستولت على 4,729 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الأوكرانية في العام الماضي، وفقًا لمشروع خريطة Deep State المؤيد لأوكرانيا.

وعندما سأله مراسل الكرملين في التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين مباشرة عن كيفية تعامل الكرملين مع الهجوم على مركز القوة الروسية، قال بيسكوف "من الأفضل عدم الحديث عن ذلك حتى"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وفي مايو 2023، اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة مهاجمة الكرملين بطائرات مُسيّرة. ولم يكن الرئيس فلاديمير بوتين موجودًا في الكرملين وقت الهجوم.