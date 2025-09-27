وكالات

أدى تدافع جماهيري خلال تجمع لنجم سينمائي وسياسي شهير في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند إلى وفاة ما لا يقل عن 36 شخصا وإصابة 40 آخرين، بحسب ما أعلن وزير الصحة في الولاية في وقت متأخر من اليوم السبت.

وقال وزير الصحة بولاية تاميل نادو ما سوبراهمانيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، مضيفا أن المصابين في حالة مستقرة، وأن من بين القتلى ثمانية أطفال.

كان التجمع الذي وقع فيه التدافع قد تم تنظيمه من قبل الممثل الهندى جوزيف فيجاي، أحد أنجح الممثلين الذين تحولوا إلى السياسة في ولاية تاميل نادو، في مقاطعة كارور، وذكرت وسائل الإعلام الهندية عن مسؤولين محليين أن التدافع وقع عندما سقطت مجموعة من أنصار ومعجبي فيجاي أثناء محاولتهم الاقتراب من حافلته.

وتعد حوادث التدافع أمرا شائعا نسبيا في الهند عند تجمع حشود كبيرة، ففي يناير الماضي، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا عندما اندفع عشرات الآلاف من الهندوس للاستحمام في نهر مقدس خلال مهرجان مها كومبه، أكبر تجمع ديني في العالم.

وأعلن رئيس وزراء الولاية إم. كيه، ستالين تقديم مبلغ مليون روبية كتعويض عاجل لعائلات الذين توفوا في التدافع، ومن المقرر أن يتوجه ستالين إلى ضاحية كارور الليلة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وفي وقت سابق، وجه ستالين المسؤولين والوزراء بضمان تقديم المساعدة الطبية الفورية لمن سقط مغشيا عليه داخل الحشد وتم نقلهم إلى المستشفى.