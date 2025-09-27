وكالات

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن إثيوبيا انتهجت سياسة الأمر الواقع بإعلانها الانتهاء من بناء سد النهضة، متوهمة أن مصر قد تنسى حقوقها ومصالحها التاريخية في مياه النهر.

وخلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد عبد العاطي على أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها أديس أبابا تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، ومستعدة للاحتكام إلى القضاء الدولي واتباع كل الآليات القانونية المتاحة لحمايتها.

وأوضح الوزير أن التعاون القائم على القانون الدولي والاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل، داعيًا إثيوبيا إلى العودة إلى مسار المفاوضات الجادة والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح جميع الأطراف.