إعلان

وزير الخارجية: إثيوبيا تتوهم أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في النيل

كتب : مصراوي

09:50 م 27/09/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن إثيوبيا انتهجت سياسة الأمر الواقع بإعلانها الانتهاء من بناء سد النهضة، متوهمة أن مصر قد تنسى حقوقها ومصالحها التاريخية في مياه النهر.

وخلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد عبد العاطي على أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها أديس أبابا تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، ومستعدة للاحتكام إلى القضاء الدولي واتباع كل الآليات القانونية المتاحة لحمايتها.

وأوضح الوزير أن التعاون القائم على القانون الدولي والاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل، داعيًا إثيوبيا إلى العودة إلى مسار المفاوضات الجادة والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح جميع الأطراف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر الدكتور بدر عبد العاطي إثيوبيا سد النهضة الجمعية العامة للأمم المتحدة دول حوض النيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين