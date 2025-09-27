إعلان

كندا: سنواصل دعم أوكرانيا.. ولا سلام لإسرائيل دون دولة فلسطينية

كتب : مصراوي

03:53 م 27/09/2025

مارك كارني

وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن بلاده ستواصل تدريب القوات الأوكرانية، وإنها تعول على الولايات المتحدة في تسليح الجيش الأوكراني.

وتحدث كارني عن الأوضاع في غزة، قائلًا إن الفلسطينيون هم من يقررون مصيرهم و"ندعم خطة السلام العربية".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية وهو ما لا نقبله بل ندعم حل دولتين تعيشان بسلام".

وأكد كارني، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام لإسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

والأسبوع الماضي، اعترفت كندا بالدولة الفلسطينية المستقلة، وأكدت أن السلام لن يتم إلا من خلال حل الدولتين.

مارك كارني رئيس الوزراء الكندي القوات الأوكرانية الولايات المتحدة الجيش الأوكراني غزة قطاع غزة إسرائيل

