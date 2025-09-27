51 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

وكالات

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 51 جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم، من بينهم 4 من طالبي المساعدات وسط القطاع، و27 شهيدًا في مدينة غزة.

وأعلن مصدر في الدفاع المدني بمدينة خان يونس، انتشال طواقمه 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بالقرب من مفترق أصداء شمالي المدينة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، بوصول شهيد وعدد من المصابين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواطنين في وسط مدينة دير البلح.

وذكرت مصادر محلية باستشهاد الصحفي محمد الداية، إثر قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين وسط القطاع.







