ريجا- (د ب أ)

اجتمع رؤساء أركان حلف شمال الأطلسي(ناتو) في ريجا اليوم السبت لإجراء محادثات بشأن انتهاكات المجال الجوي الأخيرة من قبل قوات روسية.

وقال الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، رئيس اللجنة العسكرية للمنظمة المكونة من 32 عضوا في كلمته الافتتاحية:"أعرب اليوم عن تضامني الكامل والقاطع مع جميع الحلفاء الذين تم انتهاك مجالهم الجوي. لقد كان رد التحالف قويا وسيستمر في قوته".

وأضاف دراجون أن "هذه الأفعال تصعيدية ومتهورة وتعرض حياة الناس للخطر وروسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال".

وأشار دراجون إلى أحداث تاريخية، مشيرا إلى أنه في 25 سبتمبر 1939، انتهكت طائرات قاذفة وطائرات استطلاع سوفيتية المجال الجوي للاتفيا وليتوانيا وإستونيا ووصف ذلك بأنه "الإشارة الافتتاحية لتصميم موسكو على فرض إرادتها".

وأضاف أن "هذه اللحظة يتعين أن يكون لها صدى عميق لدينا اليوم"

وفي كلمته كمضيف، قال رئيس لاتفيا إدجارز رينكيفيتش إن "الأولوية المباشرة اليوم هي بوضوح الدفاع الجوي".

وأضاف "كما أشرت بالفعل، تواصل روسيا نمط الاستفزازات وآخرها انتهاك المجال الجوي لبولندا وإستونيا بشكل متهور".





