سدّد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الموقوف منذ عام على خلفية تهم تتعلق باختلاس أموال وتزوير، كفالة مالية عبر وكيله القانوني بلغت أكثر من 14 مليون دولار أمريكي، وذلك تمهيداً لإخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.لتكون تلك الكفالة الأعلى في تاريخ لبنان.

وكان سلامة (75 عاماً) قد أُوقف في سبتمبر 2024، حيث وُجهت إليه عدة اتهامات أبرزها اختلاس أموال عامة وتزوير.

وأوضح المصدر القضائي أن محامي سلامة، مارك حبقة، سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار أمريكي إضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار وقع بعد ذلك مذكرة إخلاء السبيل، على أن يُطلق سراح سلامة خلال الساعات المقبلة فور استكمال الإجراءات القانونية.

ومنذ أشهر، نُقل سلامة إلى مركز طبي في منطقة جبلية قرب بيروت بسبب تدهور وضعه الصحي.

وكانت الهيئة الاتهامية قد وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قدرها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. لكن في جلسة الخميس، قررت تخفيض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار بعد طلب تقدّم به وكيله لإلغاء الكفالة أو تعديلها، فيما أبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام اعتباراً من تاريخ دفع الكفالة.

وتُعد قيمة الكفالة هذه الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني.

وبحسب القانون، كان يُفترض إخلاء سبيل سلامة تلقائياً في الرابع من سبتمبر، بعد انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون صدور حكم بحقه، علماً أنه لم يُدان حتى الآن في أي من القضايا التي يُلاحق بها.