الأمم المتحدة تضيف 68 شركة لقائمتها السوداء بتهمة انتهاك حقوق الفلسطينيين

كتب : مصراوي

04:17 م 26/09/2025

أعلنت الأمم المتحدة إضافة 68 شركة جديدة إلى قائمتها السوداء الخاصة بالجهات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين عبر أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن الأمم المتحدة، إنه تم تحديد 158 شركة مرتبطة بتطوير مستوطنات إسرائيلية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 65 ألفًا و549 فلسطينيًا وإصابة 167 ألفًا و518 آخرين.

