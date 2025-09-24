نتنياهو: المفاوضات جارية مع سوريا لكنها مرهونة بضمان مصالحنا

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن المفاوضات جارية مع سوريا، موضحا أن إتمامها يتوقف على ضمان مصالح إسرائيل.

وأشار مكتب نتنياهو، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن المصالح الإسرائيلية تشمل نزع السلاح من جنوب غربي سوريا، وكذلك الحفاظ على سلامة وأمن الدروز فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية وتتعهد بالالتزام بمعاهدة فض الاشتباك إذ وضعت سياسة قائمة على الدبلوماسية والاستقرار.