مطار برلين يواجه اضطرابات متواصلة بعد هجوم إلكتروني

(د ب أ)

من المتوقع أن يشهد مطار برلين اليوم الأربعاء، وأيضا خلال الأيام المقبلة استمرارا لتأخيرات وإلغاءات في الرحلات الجوية وفترات انتظار طويلة، وذلك نتيجة هجوم إلكتروني استهدف نظام تكنولوجيا المعلومات في المطار.

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أبلغتنا الشركة المعنية بنظام تكنولوجيا المعلومات أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى قبل أن يعمل النظام بكامل طاقته. هذا أمر مؤسف للغاية ومفاجئ"، مضيفا أنه لم يتضح بعد متى ستعود العمليات إلى طبيعتها بالكامل.

ونُصح المتحدث المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران للتأكد من رحلاتهم، واستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لدى 19 شركة طيران.

وبسبب الهجوم الذي وقع مساء الجمعة الماضية، تعطلت عمليات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات ومناولة الأمتعة جزئيا، واضطرت شركات الطيران إلى اللجوء إلى حلول بديلة، من بينها تسجيل بعض الركاب يدويا والاستعانة بتقنيات خارجية.

وأشار المتحدث إلى أن بعض المسافرين حاولوا تمرير حقائب كبيرة عبر نقاط التفتيش الأمنية كأمتعة يدوية، وقال: "هذا غير عملي، ونوصي بشدة بعدم القيام بذلك".

وأوضح المتحدث أنه منذ صباح أمس الثلاثاء، تمكن الموظفون من توزيع الأمتعة على رحلات محددة مباشرة، بدلا من تسليمها لشركات الطيران فقط، ما ساهم قليلا في تسريع العمليات، مضيفا في المقابل أن الكميات الكبيرة من الحقائب لا تزال ترهق الموظفين وتضغط على المساحات المتاحة.

ووفقا للوكالة الأوروبية للأمن السيبراني، تضمن الهجوم الإلكتروني استخدام برنامج فدية يقوم بتشفير البيانات والأنظمة ويطلب مقابلا ماليا للإفراج عنها.

كما امتدت آثار الهجوم السيبراني إلى ثلاثة مطارات أوروبية أخرى، حيث تم الإبلاغ عن اضطرابات في بروكسل ودبلن ولندن هيثرو، في حين لم تتأثر مطارات كبرى أخرى في ألمانيا بالهجوم.