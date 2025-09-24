

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زملاءه في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف الهجرة وإنهاء الحرب ضد تغير المناخ، مستهدفا اثنتين من القضايا: الهجرة والطاقة.

واستهدف ترامب بشكل خاص قادة الدول الأوروبية، " إذا أردتم استعادة عظمتكم" وفي خطاب ألقاه من أكبر منصة دولية، انتقد ترامب أولويات المنظمة، لكنه قال إنها تتمتع "بإمكانات هائلة".

لكن الرسالة التي وجهها بعبارات حادة على غير العادة في الاجتماع السنوي لقادة العالم، انتقدت قيم المنظمة التي تسعى إلى الحد من معاناة الصراعات العالمية، ومعالجة تغير المناخ.

لطالما سعى ترامب إلى الحد من الهجرة في بلده والتخلي عن التزاماته المناخية داخل حدود الولايات المتحدة، لكنه لم يكرس وقتا كافيا لدعوة الدول الأخرى إلى القيام بالمثل.

في خطابه الذي استمر قرابة الساعة الثلاثاء - أي ما يقرب من أربعة أضعاف المدة الرسمية البالغة 15 دقيقة - أكد ترامب هذه الأولويات، معلنا أن "على كل دولة أن تقدم مصالحها الخاصة على أجندة تعاونية أوسع".

وقال ترامب للقادة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الهجرة والتكلفة الباهظة لما يسمى بالطاقة المتجددة الخضراء تدمر جزءا كبيرا من العالم الحر، والدول التي تقدر الحرية تتلاشى بسرعة بسبب سياساتها في هذين الموضوعين، أنتم بحاجة إلى حدود قوية ومصادر طاقة تقليدية إذا أردتم استعادة عظمتكم".

وأضاف ترامب: "أمام أوروبا طريق طويل، والعديد من دولها على شفا الدمار بسبب أجندة الطاقة الخضراء الهجرة وأفكارهم الانتحارية في مجال الطاقة ستؤديان إلى هلاك أوروبا".

ما أكد ترامب على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الهجرة، قائلا: "بدون إجراءات سريعة بشأن الهجرة، ستذهب بلدانكم إلى الجحيم، لقد حان الوقت لإنهاء تجربة الحدود المفتوحة الفاشلة، وعليكم إنهاؤها الآن" كما تحدى بقوة قضية تغير المناخ.

وتساعد الأمم المتحدة في تمويل نظام الهجرة الدولي الذي يوفر الدعم والمأوى للاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء العالم، وتعزيز نظام اللجوء الذي يضمن أن الأشخاص الذين يواجهون الحرب في وطنهم لديهم الحق في طلب الحماية خارج حدودهم.

وفي العقود الأخيرة، استخدم قادة العالم الأمم المتحدة لبناء نظام عالمي لمكافحة تغير المناخ الناتج عن غازات الاحتباس الحراري، ويتعارض كلا الموقفين مع أجندة ترامب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، أن الدول الأوروبية تتجه نحو الهاوية بسبب الهجرة، مشيرا إلى أن "قضيتي الهجرة والطاقة وحش برأسين يدمران أوروبا"، وفقا لروسيا اليوم.