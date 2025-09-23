"حديث من القلب" يقود ترامب إلى عدّة سقطات في الأمم المتحدة.. فماذا قال؟

وكالات

أثار خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، حالة من الارتياب بعد أن اضطر الرئيس الأمريكي إلى الارتجال بسبب عطل في جهاز التلقين.

وخلال الخطاب خرج ترامب عن النص الأصلي بشكل لافت؛ إذ تعمّق بشكل مبالغ في الحديث عن جهوده في الحد من الجريمة داخل المدن الأمريكية، وكذلك "فعالية طواحين الهواء" وجهوده المتعثرة لتجديد مقر الأمم المتحدة.

وفي سقطة مفاجئة، قال الرئيس الأمريكي وهو على المنصة: "لا نريد أبقارا بعد الآن، أعتقد أنهم يريدون قتل الأبقار"، دون أن يقدم تفسيرا واضحا لذلك.

إلى جانب ذلك، انتقد ترامب كيفية تعامل معظم الدول والأمم المتحدة مع "الأمور"، معتبرا أن نهجه هو الأفضل.

لم تتوقف عبارات ترامب الخارجة عن النص عند هذا الحد؛ إذ قال "في آسيا.. يلقون كمية كبيرة من قمامتهم في المحيط".

رغم ذلك، لم يبدي الحاضرون أي رد فعل مسموع على كلمات ترامب، باستثناء الضحك على وصف الرئيس الأمريكي للقائه مع نظيره البرازيلي خلف الكواليس.

وفي كلمته، تجاوز ترامب المدة المحددة لخطابات الزعماء والمقدرة بـ15 دقيقة بوقت كبير، والتي يتخطاها العديد من الرؤساء في كثير من الأحياء.

وقبل أن يفتتح الرئيس الأمريكي كلمته، اكتشف أن جهاز "التلقين" لم يكن يعمل، ليؤكد أنه لا يمانع إلقاء خطابه بدونه. وقال ترامب: "مع ذلك سعيد بوجودي هنا معكم.. بهذه الطريقة تتحدثون من القلب، لا يسعني إلا أن أقول إن من يشغّل جهاز التلقين هذا في ورطة كبيرة".