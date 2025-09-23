إعلان

خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. إسقاط 81 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

كتب : مصراوي

01:21 ص 23/09/2025

الدفاع الجوي الروسي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 81 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

وفي وقت سابق، أفاد عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت وأسقطت مسيرات جوية أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو.

وقال: "تصدت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، لهجوم شنته طائرات بدون طيار معادية حاولت مهاجمة موسكو"، لافتا إلى أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة حاولت مهاجمة موسكو يوم الاثنين، بحسب روسيا اليوم.

ويستهدف المسلحون الأوكرانيون بشكل يومي، المرافق المدنية الروسية بالطائرات المسيرة وكذلك مواقع ومنشآت الطاقة والأحياء السكنية.

