وزير الخارجية يستضيف الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة

التقي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، بممثلين الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة خلال الجلسة التي نظمتها مصر وزامبيا، على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وتناول اللقاء سبل المضي قدماً لتدشين منصة الدول المقترضة المنبثقة من التزام اشبيلية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في اشبيلية عام 2025، بهدف دفع الحوار، وتبادل الرؤى وتمثيل الدول النامية وتوحيد مواقفها في المناقشات المتعلقة بالديون السيادية.

أعرب وزير الخارجية عن حاجة الدول النامية لإصلاح الهيكل المالي العالمي بحيث يتم تمثيل الدول النامية في الإدارة الاقتصادية العالمية خاصة مع ازدياد التحديات الناجمة عن التغير المناخي، وارتفاع مستويات من الديون السيادية بما يزيد من عبء الديون المتصاعد وتكاليف الاقتراض الكبيرة وارتفاع خدمة الديون، مما يعيق قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عبدالعاطي إلى أهمية دور المنصة للدفع بمصالح الدول النامية في موضوعات الديون في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك في أية عملية تفاوضية حكومية قد يتم تدشينها حول الديون، مشيراً الى ضرورة العمل بسرعة وبشكل جماعي لتحسين هيكل الديون الدولية ودعم قدرة الدول النامية على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.