يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب الكاميرون اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب الكاميرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيس إباسي

خط الدفاع: تشي مالون، نوهو تولو وصامويل جونيور كوتو

خط الوسط: جونيور تشاماديو، دارلين زيدان يونجوا، كارلوس باليبا وداني ناماسو

خط الهجوم: بريان مبيومو وكريستيان كوفاني وآرثر أفون

وفي المقابل يدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دويه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا وجيسلان كونان.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسييه وفوفانا

خط الهجوم: أماد ديالو، فاكون بايو ويان ديوماندي

أبرز أحداث مباراة كوت ديفوار والكاميرون في أمم أفريقيا

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: تسديدة قوية من لاعب منتخب كوت ديفوار ولكنها تمر بجوار مرمى الكاميرون

الدقيقة 15: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي الفريقين

الدقيقة 19: عرضية من لاعب كوت ديفوار ولكنها تمر دون خطورة على مرمى الكاميرون

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب منتخب الكاميرون، ترتطم بالعارضة

الدقيقة 26: تسديدة من باليبا لاعب الكاميرون، تمر بجوار مرمى كوت ديفوار

الدقيقة 30: تسديدة من فوفانا لاعب كوت ديفوار ولكنها تصطدم بدفاع الكاميرون

الدقيقة 34: توقف المباراة لعلاج لاعب الكاميرون

الدقيقة 39: عرضية من لاعب الكاميرون يبعدها دفاع منتخب كوت ديفوار

الدقيقة 42: رأسية من لاعب كوت ديفوار من داخل منطقة الجزاء ولكنها تخرج أعلى مرمى الكاميرون

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

القيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: فرصة خطيرة لمنتخب الكاميرون من داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة من لاعب الكاميرون تمر بجوار مرمى كوت ديفوار

الدقيقة 48: فرانك كيسيه يحرز الهدف الأول لكوت ديفوار في مرمى الكاميرون ولكن الحكم يلغى الهدف بداعي وجود خطأ

الدقيقة 50: تسديدة قوية من لاعب منتخب الكاميرون ترتطم بالقائم

الدقيقة 51: أماد ديالو يسجل الهدف الأول لكوت ديفوار في مرمى الكاميرون

الدقيقة 55: جونيور تشاماديو يحرز هدف التعادل للكاميرون في مرمى بوركينا فاسو

الدقيقة 59: رأسية قوية من لاعب كوت ديفوار يتصدى لها حارس مرمى الكاميرون

الدقيقة 67: تسديدة من لاعب كوت ديفوار ولكنها تمر بجوار مرمى الكاميرون

الدقيقة 69: رأسية من لاعب كوت ديفوار تمر بجوار مرمى الكاميرون