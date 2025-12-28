سباق الـ 8 مقاعد.. بدء فرز أصوات انتخابات النواب بـ"دوائر قنا"

قنا - عبدالرحمن القرشي:

دقت ساعة الحسم في محافظة قنا، مع إغلاق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، لتنطلق فورًا عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، مسدلة الستار على ماراثون تصويتي استمر لمدة يومين لاختيار ممثلي الشعب.

محاضر الفرز وشهود العيان

بدأت لجان الفرز أعمالها في سباق مع الزمن لإحصاء رغبات الناخبين، وذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة رئيس اللجنة الفرعية، وبمعاونة الموظفين المنتدبين.

وضمانًا لنزاهة العملية وشفافيتها، تجري عملية رصد الأصوات بحضور مندوب رسمي عن كل مرشح، لتمكينه من مراقبة الإجراءات لحظة بلحظة، والحصول على نسخة من "محضر الفرز" (الحصر العددي) قبل مغادرة اللجنة، تمهيدًا لتسليم النتائج والأوراق للجنة العامة المختصة بإعلان التجميع النهائي.

خريطة المنافسة في الصعيد

تتجه الأنظار الآن نحو الدوائر الأربعة بالمحافظة، حيث تشتعل المنافسة بين 16 مرشحًا يسعون لاقتناص 8 مقاعد برلمانية.

ويعكس المشهد الانتخابي تنوعًا جغرافيًا، حيث ينتمي معظم المرشحين لقرى موزعة على مراكز قنا المختلفة، مما زاد من حدة الاستقطاب والحشد التصويتي.

وكانت الأجهزة التنفيذية والأمنية قد أمنت محيط المقرات لضمان سير العملية بسلاسة حتى اللحظات الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه أرقام الصناديق لتحديد من سيمثل صوت الصعيد تحت القبة.