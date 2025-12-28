ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن كلاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغبان حقاً في تحقيق السلام، ويريدان التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب في بداية اجتماعه، اليوم الأحد، مع الرئيس الأوكراني في منتجع بفلوريدا: "أن زيلينسكي يعمل بجد، وهو شجاع جداً، وشعبه شجاع جداً"، مؤكداً أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع بوتين بعد الاجتماع.

وأشار ترامب إلى أنه سيكون هناك اتفاق أمني بشأن أوكرانيا قريبًا جدًا، قائلاً: "ليس لدي أجل نهائي للتوصل إلى اتفاق".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن هناك منافع اقتصادية كبيرة لأوكرانيا في خطة السلام، لافتاً إلى أن بوتين جاد بشأن السلام، لأن أوكرانيا شنت هي الأخرى هجمات قوية.

وأكد ترامب أنهم في المراحل النهائية من المفاوضات، لافتًا إلى أن الحرب في أوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن.