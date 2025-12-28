المغرب.. سخرية شعبية بعد قرار حكومي باستيراد "التبن" من البرازيل

وكالات

في خطوة اضطرارية أثارت سخرية شعبية، اتجهت الحكومة المغربية لاتخاذ قرار غير مسبوق بالموافقة على استيراد "التبن" من البرازيل، في خطوة كشفت عمق أزمة الأعلاف التي تضرب المملكة بعد سنوات من انحباس المطر، وهددت استقرار قطيع الماشية الذي يقارب 30.6 مليون رأس من الأغنام والماعز.

تحول القرار الحكومي سريعا، إلى مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبر نشطاء أن وصول الأمر لاستيراد "التبن" هو إقرار ضمني بفشل السياسات الزراعية المحلية، خاصة مع قفزة جنونية في الأسعار، حيث ارتفع ثمن "بالة التبن" التي تزن 15 كيلوجراما، من 20 درهما إلى 45 درهما، متخطية أسعار بعض الأعلاف المركبة الغنية بالبروتين.

في المقابل، يطرح المهنيون "المنطق البيولوجي" كدفاع وحيد، إذ يؤكد سعيد شاطبي مدير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن التبن ليس مجرد "ملء للمعدة"، بل عنصر حيوي لعملية "الاجترار" والهضم لدى المجترات، ولا يمكن تعويضه كليا بالأعلاف المركبة مهما كانت قيمتها الغذائية.

وأوضح شاطبي، أنه من هذا المنظور يُعد الاستيراد كما يصفه "شرا لا بد منه" لخفض تكاليف الإنتاج والسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء، على الأقل حتى حلول موسم الحصاد المحلي في مايو أو يونيو المقبلين.

وتتخطى المشكلة حدود "التبن"؛ فالجفاف المستمر ضرب الإنتاج المحلي من الحبوب (القمح والشعير)، ما أدى لتآكل المخزون الاستراتيجي من الأعلاف الخشنة.

ويجد صغار المربين أنفسهم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، محاصرين بتكاليف إنتاج تتضخم يومياً

وطالب الخبير الزراعي عبد الكريم نعمان، بحلول طويلة الأمد، بدلا من الاعتماد على "حلول ترقيعية" كالاستيراد، رغم ضرورتها الآنية، لن تصمد طويلاً أمام التقلبات المناخية.