بوتين: روسيا تلتزم بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية لمدة عام بعد انتهاء سريانها

كتب : مصراوي

04:05 م 22/09/2025

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين إن موسكو سوف تلتزم بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة لمدة عام آخر بعد انتهاء سريانها في فبراير.

وتعد معاهدة نيوستارت آخر اتفاقية متبقية بشأن الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بوتين خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي، إن وقف المعاهدة سوف يكون له عواقب سلبية على الاستقرار العالمي.

وأضاف أن روسيا تتوقع أن تحذو الولايات المتحدة حذوها وتلتزم بحدود المعاهدة.

فلاديمير بوتين الأسلحة النووية روسيا
