نتنياهو يتعهد بالعمل حتى تحقيق كل أهداف الحرب

كتب : مصراوي

02:30 م 22/09/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنواصل العمل بحزم حتى نحقق كل أهداف الحرب لضمان مستقبلنا في أرضنا"، وفق زعمه.

وادعى نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "الشعب" بأكمله يقف خلف كل الأجهزة الأمنية ويقدر أعمالهم، مضيفًا "مستمرون في العمل لضمان سلامتنا وسنعمل على تجديد مستوطنات الشمال والجنوب".

ووجه نتنياهو حديثه للإسرائيليين، قائلًا: "قواتنا تعمل الآن بقوة كبيرة في قطاع غزة للقضاء النهائي على حركة حماس وإعادة جميع رهائننا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تمكنا من إزالة التهديد الوجودي من إيران وألحقنا ضررًا بالمحور الإيراني في لبنان وسوريا واليمن وداخل إيران نفسها"

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مستوطنات قطاع غزة

