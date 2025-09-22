إعلان

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد

12:02 م الإثنين 22 سبتمبر 2025

الحرس الثوري الإيراني

background

وكالات

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، اليوم الأحد، بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس الذي يتزامن مع ذكرى اندلاع الحرب العراقية– الإيرانية عام 1980، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية سترد بقوة ساحقة على أي اعتداء جديد.

وجاء في البيان أن تجارب المواجهة السابقة – سواء خلال الحرب مع العراق أو في التصدي للهجوم الإسرائيلي الأخير – أثبتت أن الردع الفعّال يتحقق عبر الجاهزية الدائمة وتطوير الاستراتيجيات والقدرات الدفاعية والتكنولوجية.

وأضاف: "في حال حدوث أي خطأ في الحسابات أو اعتداء من العدو، فإن إيران ستملك زمام المبادرة في الميدان، وستوجه رداً قاتلاً وذا عبرة".

وتزامن البيان مع تقارير إسرائيلية تحدثت عن استعداد تل أبيب لجولات جديدة من المواجهة مع إيران، بعد ما وصِف بـ"النصر الواضح" في عملية الأسد الصاعد التي استمرت 12 يوماً.

